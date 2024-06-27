Баста, Бузова и Клава Кока поздравили выпускников в школах разных городов

Семь звезд отечественной музыкальной сцены посетили по школе в разных городах России, где дали концерты для выпускников 2024 года. Для школьников выступили Баста, Ольга Бузова, Мот, Mary Gu, Клава Кока, Dabro и Ramil’, сообщается в пресс-релизе VK.

Концерты звезд и школьные истории стали сюжетом фильма «Основной выпускной» от VK. Примечательно, что сами выпускники не знали о подготовке к шоу.

Так, Ольга Бузова специально для фильма рассказала, как в школьные годы конфликтовала с руководством своего учебного учреждения — всему виной были яркие образы будущей звезды.

«Met Gala и всевозможные дорожки разных премий просто нервно стоят в сторонке. Я то сердечки нашивала на джинсы, то стразы и пайетки клеила на лицо», — призналась певица и телеведущая.

Фильм «Основной выпускной» будет презентован 27 июня. Кинолента появится эксклюзивно на платформе VK Видео.