Башкортостан лидирует по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». От жителей региона поступило более 600 тыс. инициатив, сообщает пресс-служба форума в Telegram-канале .

«Это говорит о невероятной энергии, таланте и заинтересованности жителей и управленческой команды республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Уфе установили световую конструкцию #СтрануМеняютЛюди. Новая достопримечательность стала посланием, что именно активные и целеустремленные люди являются движущей силой развития страны.

Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать до 1 июня на платформе идея.росконгресс.рф. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные представят руководству России в июле на финальном мероприятии форума в Москве.