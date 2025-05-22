Башкортостан лидирует по количеству заявок на форум «Сильные идеи»
Башкортостан лидирует по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». От жителей региона поступило более 600 тыс. инициатив, сообщает пресс-служба форума в Telegram-канале.
«Это говорит о невероятной энергии, таланте и заинтересованности жителей и управленческой команды республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Уфе установили световую конструкцию #СтрануМеняютЛюди. Новая достопримечательность стала посланием, что именно активные и целеустремленные люди являются движущей силой развития страны.
Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать до 1 июня на платформе идея.росконгресс.рф. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные представят руководству России в июле на финальном мероприятии форума в Москве.