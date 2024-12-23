Башкирский маньяк-убийца Масалимов вышел на свободу

В Уфе на свободу после третьего срока заключения вышел маньяк-расчленитель Анвар Масалимов, который стал первым в истории РФ человеком, кому заменили смертный приговор на пожизненное заключение после моратория на смертную казнь, сообщает NEWS.ru .

Масалимова отпустили на волю в связи с завершением третьего срока, который он отбывал в исправительной колонии № 3 в Башкирии. Всего на счету уфимского расчленителя три жертвы.

В 1980 году он зарезал собутыльника, за это убийство его приговорили к 15 годам заключения. Но осужденный преступник сумел получить право условно-досрочно освободиться.

В 1991 году он снова убил человека во время неумеренного употребления алкоголя. Тогда он задушил свою жертву, затем расчленил и по частям сжег в печи. За это преступление его приговорили к расстрелу, но пока он ждал наказание, смертную казнь отменили.

Так маньяк стал первым убийцей, которому назначили пожизненный срок в «Поляной сове».

Через некоторое время Масалимов добился смягчения наказания и во второй раз условно-досрочно вышел на свободу. Жизнь на воле продлилась всего несколько лет. В 2019 году он оказался за решеткой за очередное преступление. В настоящее время срок наказания истек, Масалимов вышел на свободу и утверждает, что больше никогда не вернется в тюрьму. В общей сложности 69-летней преступник провел в местах заключения 37 лет.