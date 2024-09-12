Бариста рассказал про «осенний вайб» кофейных напитков

«Осень и зима не сильно отличаются по выбору напитков, так как гости чаще хотят чего-то теплого и уютного. Кофе также может быть связан с сезонными праздниками. Например, осень ассоциируется с Хэллоуином, поэтому появляется тыква, а также цветовые ассоциации с золотой осенью — желтые оттенки в напитках, такие как куркума, тыква и кленовый сироп», — рассказал Лобадин.

Что касается «осеннего вайба», клиенты предпочитают интересные сиропы, например, кленовый. По словам бариста, в это время особенной популярностью пользуется желтый цвет и всего его оттенки, которые ассоциируются с осенью. В качестве примера он привел тыквенный латте.

«Вкус может варьироваться в зависимости от того, как его готовят. Кто-то добавляет сливки, кому-то это может показаться слишком жирным, а кто-то, наоборот, ищет плотность и насыщенность. Если ты не любишь тыкву, скорее всего, этот напиток не для тебя. Но в целом тыква — это интересный продукт, особенно в сочетании с молоком и кофе», — отметил бариста.