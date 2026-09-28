В Подмосковье объявили состав восьмого созыва Мособлдумы

Избирательная комиссия Московской области объявила на заседании итоги выборов депутатов Мособлдумы восьмого созыва. В парламент вошли 50 человек, половина из них не работала в предыдущем созыве, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По сравнению с первоначальным составом седьмого созыва Мособлдума обновилась на 58%. С учетом изменений, произошедших в течение предыдущего созыва, 25 избранных депутатов продолжат работу, а еще 25 войдут в парламент впервые. Девяти депутатам не более 35 лет. Среди избранных — участник специальной военной операции Сергей Пешкин. В новом созыве представлены основные политические силы региона.

«Такой баланс позволяет и сохранить наработанные подходы, и привнести новые идеи, которых ждут от нас жители Подмосковья», — отметил председатель Мособлдумы седьмого созыва Игорь Брынцалов.

Среди предстоящих задач он назвал поддержку семей, развитие экономики, благоустройство городов и помощь участникам СВО и их близким.

По одномандатным округам от «Единой России» избраны Владимир Николаевич Шапкин, Екатерина Александровна Лобышева, Александр Владимирович Орлов, Александр Сергеевич Пашков, Ольга Владимировна Ермакова, Артур Эдуардович Бадретдинов, Александр Павлович Зарубин, Сергей Айкович Керселян, Дмитрий Валентинович Дениско, Михаил Николаевич Мурзаков, Олег Александрович Рожнов, Ольга Андреевна Попова, Эдуард Николаевич Живцов, Виктор Юрьевич Щукин, Инна Александровна Орлова, Игорь Юрьевич Брынцалов, Игорь Иванович Власов, Тимофей Александрович Лагутин, Андрей Алексеевич Голубев, Николай Александрович Томашов, Алексей Валерьевич Батогов и Линара Раимовна Самединова. От ЛДПР избран Сергей Владимирович Арбузов, от КПРФ — Владимир Николаевич Барсуков, от «Справедливой России» — Игорь Васильевич Чистюхин.

По единому избирательному округу от «Единой России» избраны Лидия Николаевна Антонова, Екатерина Сергеевна Артемова, Владимир Сергеевич Вшивцев, Николай Игоревич Говричев, Александр Владимирович Двойных, Михаил Александрович Ждан, Олег Владимирович Жолобов, Ася Игоревна Исаева, Максим Александрович Коркин, Андрей Александрович Лазарев, Денис Александрович Перепелицын, Сергей Евгеньевич Пешкин, Елена Олеговна Серова, Михаил Борисович Терентьев, Александр Романович Толмачев, Виктор Викторович Феоктистов и Роман Львович Шамнэ. От ЛДПР избраны Владимир Владимирович Бутенко и Константин Александрович Николаев; от КПРФ — Николай Иванович Васильев, Александр Анатольевич Наумов, Елена Федоровна Мокринская и Олег Владиславович Емельянов; от «Новых людей» — Лев Константинович Закиров и Алексей Геннадьевич Пылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.