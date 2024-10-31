Бариста Бондаренко рассказал, в какой упаковке лучше всего покупать кофе

Вакуумная упаковка для кофе выглядит привлекательно и придает ощущение премиальности, но есть один недостаток — нельзя почувствовать аромат кофе перед покупкой, так как нет клапана для дегазации. Об этом РИАМО сообщил бариста компании МАЙ Владимир Бондаренко.

И вакуумная упаковка, и мягкие пакеты с молотым кофе эффективно защищают продукт от окисления и проникновения кислорода, что позволяет сохранить его свежесть и аромат. Однако способы достижения этого различаются.

Например, если кофе упаковывается с использованием инертных газов, то это кофе в мягкой упаковке. Здесь предусмотрен специальный клапан дегазации, через который углекислый газ, выделяемый свежемолотым кофе, выходит, не повреждая целостность пакета.

В процессе вакуумной упаковки воздух полностью удаляется, и пленка плотно обжимает кофе, формируя компактный «кирпичик». Внутри такой упаковки не остается кислорода.

Оба варианта помогают сохранить аромат и вкусовые качества напитка.

Преимущество мягкой упаковки в том, что она позволяет подготовить кофе к отправке конечному потребителю сразу после обжарки. Клапан дегазации выпускает углекислый газ, не повреждая упаковку. Это обеспечивает минимальное содержание кислорода внутри — около 1%. Благодаря клапану, потребители могут ощутить аромат кофе до покупки, что облегчает выбор.

«Вакуумная разновидность фасовки требует более сложного подхода: после обжарки кофе должен пройти процесс дегазации в специальных емкостях, чтобы избежать скопления углекислого газа в плотной упаковке. Этот метод обеспечивает отсутствие любых газов в продукте, включая кислород. Кроме того, если вакуумная упаковка повредится во время транспортировки или хранения, это легко заметить — плотный «кирпичик» потеряет форму и станет мягким», - рассказал Бондаренко.

Процесс производства вакуумной упаковки требует особого внимания к деталям. Например, важно правильно регулировать плотность молотого кофе, так как слишком крупный или мелкий помол может нарушить форму брикета.

Для создания таких брикетов технологи тщательно разрабатывают рецептуру, учитывая степень помола и плотность, чтобы гарантировать неизменное качество продукта. В вакуумной упаковке используется специальный профиль обжарки, а рецепт купажа остается долгое время стабильным для сохранения вкуса.

Согласно исследованию Nielsen, 75% продаж натурального кофе в настоящий момент приходится на молотый кофе в упаковках объемом 200-300 граммов. При этом около половины покупателей выбирают вакуумные брикеты. Потребители объясняют это тем, что вакуумные «кирпичики» компактны, удобны для хранения и занимают меньше места на кухонных полках. Кроме того, такая упаковка защищает кофе от повреждений во время транспортировки и обеспечивает его сохранность. Брикеты выглядят привлекательно и создают впечатление премиального продукта.

Покупатели также отмечают, что кофе в вакуумной упаковке дольше сохраняет аромат и вкус, а напиток получается более насыщенным благодаря сохранению эфирных масел.

Оба типа упаковки – мягкая и вакуумная – служат для сохранения свежести и аромата кофе, а также защищают его от контакта с кислородом. У каждого формата есть свои особенности и преимущества, что позволяет покупателям выбрать тот, который лучше соответствует их предпочтениям. Для тех, кто ценит удобство в хранении и внешний вид продукта, подойдут вакуумные брикеты, но важно пересыпать кофе в герметичную емкость после вскрытия. Если вам важно почувствовать аромат перед покупкой, мягкая упаковка с клапаном – отличный вариант, в ней можно хранить кофе, используя зажим.