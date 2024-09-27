Бари Алибасов смотрит сериалы с ножом и пистолетом

Алибасов пообещал ответить, если в сериале «Комбинация» на него что-то «сольют»

Продюсер Бари Алибасов заявил, что намерен посмотреть новый телесериал «Комбинация», в котором он представлен в качестве одного из персонажей. Однако во время просмотра, по словам звезды, он возьмет с собой нож и пистолет, сообщает Инфо24 .

В сериале, где главную роль создателя группы «Комбинация» Александра Шишинина сыграл Никита Кологривый, Бари Алибасов (в сериале — Аскар Ильясов) изображен как человек, занимавшийся организацией концертов и спекуляцией на билетах. Однако сам Алибасов опроверг данную версию событий.

«Конечно, буду смотреть — и сразу же захвачу с собой нож и пистолет», — ответил Алибасов на вопрос журналистов, собирается ли он ознакомиться с киноновинкой.

Также продюсер подчеркнул, что именно ему, а не Шишинину принадлежит идея создания группы «На-На».

Несмотря на критику Алибасова в адрес сериала, он признал, что в любом проекте для экрана «рисуют украшения», чтобы зрителю понравилось. Тем не менее продюсер заявил, что если авторы сериала «сольют на него» что-то, то он «вернет обратно».