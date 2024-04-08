Баранец: атаковавшие Елабугу БПЛА могут долететь до Екатеринбурга

Баранец: дроны ВСУ могут летать от Харькова до Екатеринбурга

Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что украинские БПЛА, атаковавшие татарстанскую Елабугу, могут запускаться из Харькова и долетать до Екатеринбурга. По словам специалиста, такие устройства называются «Сокол 3000» и являются аппаратами моторного типа, сообщает «ФедералПресс» .

Баранец отметил, что на Урале есть свои системы противовоздушной обороны (ПВО). Равно как они имеются и в Белгородской области, которая регулярно находится под обстрелами, продолжил эксперт.

«В мире не существует системы ПВО, которая могла бы защитить от беспилотников различного типа на 100%. На 80%, на 90% закрыть небо может, но на 100% — нет», — сказал специалист.

По словам Баранца, в связи с этим российская сторона работает над улучшением своих систем ПВО.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что в 2024 году украинская армия планирует атаковать Урал и Заполярье, используя беспилотники дальностью 2000 километров.