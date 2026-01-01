Барабанщик группы Rammstein швырнул торт в лицо российскому туристу в Таиланде

Барабанщик известной немецкой метал-группы Rammstein швырнул торт в лицо российскому туристу на новогоднем концерте в Таиланде, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне вечером на концерте в рамках мирового тура Тилля Линдеманна и его группы. Большую часть зрителей составляли российские туристы. По словам одного из зрителей, концерт проходил на высоком уровне, однако все испортил барабанщик Джо Летц, который со всей силы зарядил тортом в лицо россиянину.

На опубликованных кадрах видно, как барабанщик Rammstein кидает торт в лицо зрителю, который снимал концерт на камеру. После этого съемка резко прекращается.

Однако некоторым зрителям повезло меньше, так как Тилль Линдеманн начал бросать в зал рыбу. Эпатажный перформанс от «металлистов» россияне не оценили.

