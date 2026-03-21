Бар в Магадане оштрафовали за запрещенное тату экс-сотрудника
Магаданской рестоклуб «Билибин» оштрафовали за запрещенное тату бывшего сотрудника, сообщает «Осторожно, новости».
Еще в августе в рестоклубе прошла вечеринка в честь пятницы. Там работал фотограф, который снимал посетителей и сотрудников. В альбом бара в соцсети «ВКонтакте» загрузили все снимки.
А через несколько месяцев сотрудники центра «Э» изучили фото и нашли татуировку «Черного солнца» на локте бывшего бармена бара. После этого на клуб составили протокол о демонстрации нацистской символики, так как татуировку признали символом полка «Азов»*.
В суде представитель заведения не признал вину, но не оспаривал то, что в альбоме бара находилась такая фотография, ее удалили. Бар оштрафовали по минимальной планке — на 10 тыс. рублей.
* террористическая группировка, запрещена в РФ.
