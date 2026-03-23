Банкир из Мособласти оказался многоженцем после поездки в американский Лас-Вегас

Бывший банкир из Московской области Валентин Н. оказался многоженцем после того, как съездил в американский Лас-Вегас. Он ходит по судам и предпринимает попытки спасти брак, заключенный «по любви», сообщает Mash .

В 2013 году мужчина официально поженился в Доминикане на некой Марлин. Через год приехал в РФ и начал встречаться с Юлией (имя изменено), которая работала в «Мособлэнергосбыте» в подмосковном Щелкове.

У них родились дочка и сын. Брак в РФ не регистрировали, но мужчина содержал девушку. Детей они рожали в США. Там же сделали символичную церемонию рядом с часовней и сделали снимки на память.

После того, как финансовое положение стало хуже, уровень содержания семьи упал. Тогда Юля переехала с дочерью и сыном в РФ и подала в суд. Она попросила развести пару и определить место жительства детей. Как доказательство, приложила свидетельство о браке из Лас-Вегаса.

Валентин Н. заявил, что документ недействителен, поскольку он был женат на Марлин и не подписывал его. В суде мужчина показал документы о первом браке. Затем подал иск о признании второго недействительным и заявил о фальсификации.

Суды первой и апелляционной инстанций отклонили иск о признании второй свадьбы недействительными. Они расторгли документы и не проверили их на фальсификацию.

К делу была подключена доминиканка. Она потребовала суд признать отношения супруга с россиянкой недействительными.

Однако Юлия по-прежнему требует разделить совместно нажитое имущество. При этом его у пары нет. В разговоре с журналистами девушка сказала, что ей неинтересно говорить об их отношениях с Валентином.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.