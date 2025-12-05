Банки в России ужесточили контроль за снятием наличных

С 1 сентября 2025 года кредитные организации обязаны анализировать каждую операцию по выдаче наличных в банкоматах на соответствие девяти признакам мошенничества, установленным Банком России.

Как пояснил агентству «Прайм» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин, при обнаружении подозрительных действий — например, снятия в необычное время или после получения крупного кредита — банк должен на 48 часов ограничить лимит до 50 тысяч рублей в сутки и уведомить клиента.

По словам юриста, стандартные лимиты составляют 100–300 тысяч рублей в день и 1–3 миллиона рублей в месяц, однако для премиальных клиентов суммы могут быть повышены через обращение в банк.

Пашин подчеркнул, что клиентам из базы ЦБ РФ о мошеннических операциях установлен жесткий лимит в 100 тысяч рублей в месяц, а для крупных сумм рекомендовано обращаться в отделения с предварительным уведомлением.

