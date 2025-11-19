Банк в Подмосковье оштрафован на 100 тысяч рублей за давление на жену должника

Судебные приставы в Московской области привлекли банк к административной ответственности за неправомерные звонки жене должника. Женщине угрожали арестом имущества и требовали оплатить долг супруга, сообщает пресс-служба главное управление региональной безопасности Московской области.

Жительница Подмосковья получила звонок с неизвестного номера, в ходе которого собеседник угрожал арестом ее имущества из-за задолженности в банке. Женщина, не имея кредитных обязательств, под давлением произвела оплату в отделении банка. Позже ей вновь позвонили неизвестные, представившись судебными приставами, и продолжили оказывать психологическое давление.

В ходе проверки судебные приставы выяснили, что звонившие были сотрудниками кредитной организации. Женщина не давала согласия на взаимодействие с банком по поводу долга супруга, а исполнительные производства в отношении нее отсутствовали.

Постановлением должностного лица ГУФССП России по Московской области банк признан виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Организации назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Взаимодействие кредитора с родственниками должника допускается только при наличии согласия обеих сторон. Нарушение этих условий влечет административную ответственность.

В случае неправомерных действий при взыскании задолженности граждане могут обратиться в ГУФССП России по Московской области.

