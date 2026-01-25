Бананы сметают с полок: на США надвигается зимний шторм, взрывающий деревья
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Жители США испугались 17-градусных морозов и смели с полок магазинов в стране воду, хлеб и фрукты, сообщает Mash.
В соцсетях очевидцы делятся снимками и видео пустых стеллажей и паникой, которая возникла из-за ожидаемого «мощного зимнего шторма». Люди скупают в торговых точках все подряд, особенно овощи и фрукты. В комментариях паникующим напомнили, что «банан — не тушенка».
Энергетики 19 северных и западных американских штатов находятся в режиме готовности к непогоде. На территории уже ввели режим ЧС. Также отменили 13 тыс. рейсов, власти пугают 200 млн человек отключениями света, «экстремальным похолоданием» и «взрывами деревьев» из-за морозного растрескивания.
С уборкой снега на федеральных трассах в США не справляются. Автомобили застревают, некоторые машины кидает на обочину из-за гололедицы.
