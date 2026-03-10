Бананы по-русски: первый урожай на подходе

Вступивший в силу с 1 марта 2026 года новый ГОСТ на свежие бананы задает ориентиры для производителей, однако российские бананы будут иметь свою специфику, связанную с естественным созреванием. Такую оценку новому стандарту дал руководитель АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов на съезде ассоциации «Народный фермер Кубани» в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба компании.

ГОСТ 35258-2025 «Бананы свежие. Технические условия» устанавливает требования к внешнему виду, степени зрелости и размерам плодов. Документ классифицирует бананы на три класса: экстра (длина не менее 20 см), первый (не менее 19 см) и второй (не менее 14 см). Плоды должны быть зеленого или светло-зеленого цвета, иметь легкий огуречный аромат и выделять млечный сок при разрезании.

Платонов уточнил, что промышленного выращивания бананов в России пока не существует, первопроходцами этой сферы выступают сегодня сочинские аграрии. В рамках программы возрождения субтропического земледелия на территории Сочи и в Абхазии в 2025 году построены три экспериментальные теплицы площадью 600 кв. м каждая. Они размещены на базе Института сельского хозяйства в Сухуме, а также в КФХ «100 гектар» и «Ачигварское озеро» в Сочи.

Первый урожай бананов рассчитывают получить уже через месяц. По предварительным оценкам, средняя продуктивность составит 10–15 кг с куста. Осенью планируется второй сбор, который, как ожидается, принесет 20–30 кг с куста.

«К 2027 году намерены выйти на плановую промышленную урожайность — 35–50 кг с растения. Мы как пионеры направления отрабатываем технологии, чтобы дать возможность инвесторам этим заниматься и масштабироваться. ГОСТ несет положительную функцию. Во-первых, определяет терминологию, которую мы будем популяризировать. Во-вторых, обозначенные требования способны обезопасить потребителя. Мы получили вектор развития для производства российских бананов и возьмем его за основу, хотя, конечно, у отечественной продукции будет своя специфика», — считает Андрей Платонов.

Также известно, что данная специфика обусловлена тем, что российские бананы созревают естественным путем непосредственно на растениях, в отличие от импортных, которые проходят процедуру дозаривания в газовых камерах (процесс контролируемого дозревания бананов).

В Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» отметили, что производство бананов в российских теплицах способствует снижению рисков, характерных для импортных поставок. В первую очередь это касается возможности заноса на территорию страны опасных карантинных организмов — в частности, азиатской ягодной дрозофилы и многоядной мухи-горбатки.

Директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева добавила, что бананы, созревшие на растении, имеют гораздо более богатый вкус и аромат по сравнению с плодами, прошедшими газификацию. По ее словам, промышленные бананы, хоть и сладкие, часто проигрывают по вкусовым качествам: газация удобна для логистики и позволяет доставлять плоды в любую точку мира, но при сравнении с бананом, созревшим естественным путем, разница во вкусе становится сразу заметна.

В Росстандарте ранее пояснили, что новый ГОСТ носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей и поставщиков, а не запретом на ввоз продукции, не соответствующей указанным параметрам. Обязательным стандарт становится только в случаях прямого указания в законодательстве, технических регламентах или договорных обязательствах.