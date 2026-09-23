Балашов проверил питание в школе № 11 Павлово-Посадского округа 23 сентября

Сергей Балашов осмотрел столовую школы № 11 в деревне Кузнецы и поговорил с учениками о питании. По его словам, детям нравится разнообразие меню: они могут выбрать еду, даже если не употребляют отдельные продукты.

1 сентября в Павловском Посаде школу торжественно открыли после капитального ремонта. В ней обустроили новую столовую зону: установили оборудование для приготовления еды, заменили столы и стулья. Стены украсили портретами известных деятелей культуры, искусства и науки Павлово-Посадского округа.

«Весь хлеб и хлебобулочные изделия в школах округа — это производство местного хлебокомбината (ООО «КОМПАНИЯ ГРЕНКОВЪ»). Это не просто поддержка местного производителя, это качество, в котором мы уверены. Продолжаем держать на контроле школьное питание в учреждениях Павлово-Посадского округа», — сказал Сергей Балашов.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.