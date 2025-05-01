Балашиху подготовили к предстоящему Дню Победы

сегодня в 14:00

Городской округ украсили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в Балашихе установили 300 флагов и 17 объемных пространственных композиций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Флаги вывешены на опорах освещения в центре городского округа. На главных площадях и скверах Балашихи выставлены композиции из флагов. Они установлены у ледового дворца «Арена Балашиха» и в скверах в микрорайонах Заря, Купавна и Северный.

Также планируется установка объемной композиции «Помним» на пересечении улицы Советская и проспекта Ленина.

На площади у ледового дворца «Арена Балашиха» выставлены пространственные композиции в виде звезд. По городу развешены баннерные полотна.

Также жители округа смогут ознакомиться с фотовыставкой, на которой представлены рассказы о ветеранах Великой Отечественной войны.

Победа в Великой Отечественной войне — знаковое событие для нашей страны. Очень важно помнить и чтить память о тех трагических событиях, чтобы не повторить ошибок прошлого.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.