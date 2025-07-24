Балашихинскому приюту для кошек «ХвостоДом» собрали гуманитарную помощь

Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» городского округа Балашиха организовал сбор гуманитарной помощи для кошачьего приюта «ХвостоДом». В отправке груза приняли участие председатель Общественной палаты Елена Жарова и депутат Совета депутатов округа Александр Евсюткин. Мероприятие прошло в рамках региональной акции «Дай лапу» — это благотворительная инициатива, направленная на помощь бездомным животным, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В нашем приюте содержится более 50 котов. Сейчас у нас нашествие котят. Люди уезжают с дачи, бросают животных. Сегодня волонтёры привезли нам влажный корм. Это всегда нужно, ценно и важно. Также привезли когтеточки, домики, в которых кошки любят прятаться и играть», — рассказала Дарья Шейнман, координатор кошачьего приюта «ХвостоДом».

В приюте «ХвостоДом» всегда рады помощи — с особой благодарностью здесь принимают лечебный корм, универсальный корм во влажных паучах и наполнитель. Также двери приюта всегда открыты для тех, кто ищет себе питомца.

Взять кота домой или узнать, чем помочь — можно в телеграмм-канале «ХвостоДом» либо по телефону: 8 (985) 219-19-63.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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