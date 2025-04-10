8 апреля с космодрома Байконур прошел успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», отправившей к Международной космической станции корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом. Балашихинский «Криогенмаш» обеспечил запуск ракеты, посвященной 80-летию Победы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот пуск посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ракета-носитель получила название «Ракета Победы». Космонавты проведут на корабле почти 8 месяцев, за которые выполнят 50 научных экспериментов.

Особую гордость для Балашихи представляет участие в этом знаковом событии специалистов АО «Криогенмаш», ведущего российского предприятия в области криогенных технологий, расположенного на территории городского округа. Представители «Криогенмаша» присутствовали на пуске, и именно системы, разработанные и произведенные балашихинским предприятием, обеспечивали заправку ракеты-носителя криогенными компонентами топлива, гарантируя её успешный старт.

«Успешный запуск ракеты „Союз-2.1а“, в обеспечении которого важную роль сыграли технологии нашего предприятия „Криогенмаш“, — это предмет особой гордости для всей Балашихи. Это свидетельство высокого уровня компетенций наших предприятий, которые вносят неоценимый вклад в развитие российской космонавтики», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

В 2024 году предприятие «Криогенмаш» обеспечило пуск тяжёлой ракеты «Ангара А-5» на космодроме «Восточный». Для нового стартового комплекса на космодроме «Криогенмаш» поставило системы заправки жидким кислородом, азотом и систему обеспечения температурного режима.

АО «Криогенмаш» является крупнейшим в России разработчиком систем заправки криогенными продуктами и термостатирования для ракетно-космических комплексов. Продукция «Криогенмаша» используется на трети основных космодромов планеты.

Начиная с 1959 года, «Криогенмаш» создал оборудование более чем для 30 стартовых комплексов ракет-носителей и испытательных стендов в России и за рубежом. Балашихинские системы заправки обеспечивают работу всех российских космодромов, а также космодромов Куру во Французской Гвиане, «Морской старт», и используются в Индии и Южной Корее.