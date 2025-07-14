Балашихинская компания отреставрирует объект культурного наследия в Таганроге

сегодня в 13:39

Строительная компания «Наследие-проект» из Балашихи приступила к реставрации здания картинной галереи Таганрогского художественного музея — объекта культурного наследия регионального значения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы стартовали в начале июля и продлятся до конца октября 2026 года.

Подрядчику предстоит полностью восстановить архитектурный облик здания и провести комплексную модернизацию внутренних инженерных систем. Согласно проекту, будет усилен фундамент, обновлены крыша и фасады, восстановлены декоративные элементы и поврежденные участки кирпичной кладки, отреставрированы окна.

В настоящее время компания также ведет масштабные восстановительные работы на федеральном памятнике «Монастырское урочище» в Ростовской области. Там, помимо реставрации объектов, подрядчик занимается археологическими изысканиями, благоустройством территории и воссозданием исторического облика одного из знаковых мест Донского края.

Компания «Наследие-проект» специализируется на реставрационных работах, в том числе объектов культурного и исторического значения. Реализация этих проектов подтверждает высокий уровень компетенций специалистов предприятия и растущую репутацию строительной отрасли Балашихи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.