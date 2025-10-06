Балашихинская команда по бейсболу из Балашихи стала призером Кубка России

По результатам соревнований команда стала серебряным призером.

Финальный этап Кубка России по бейсболу прошел на стадионе «Москвич». В нем приняли участие шесть команд из различных регионов России. Среди участников были команды из Балашихи, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Хабаровска и Башкирии.

В борьбе за попадание в финал спортсмены приняли участие в «зональных» соревнованиях, которые позволили пройти команде из Балашихи в финальный этап.

Во время группового этапа балашихинская команда не проиграла ни одного матча. Групповой этап соревнований является одной из стадий соревнований, в рамках которой между командами проводятся предварительные матчи. По их результатам определяется, какие из команд встретятся в финале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.