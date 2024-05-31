Балашиха представила свой туристический маршрут в Республике Беларусь

На второй день рекламного тура в Могилеве делегации из городов-побратимов и городов-партнеров презентовали на конференции свои туристические возможности, передает пресс-служба администрации городского округа.

Балашиху представила заместитель начальника отдела культуры, художественного образования и туризма Управления культуры администрации Балашихи Елена Черных. Она рассказала жителям и гостям города на Днепре об усадьбе Горенки, музее войск ПВО, а также о парках округа и оригинальных муралах.

«Мы представляем Балашиху с точки зрения развития туризма. Показываем, чего мы смогли добиться на настоящий момент. Балашихе есть чем похвастаться, есть чем гордиться. Мы можем многое предложить туристам, у нас есть, где разместить людей. Мы готовы сотрудничать со всеми городами. Думаю, всем будет интересно», — сказала Елена Черных.

После конференции специалисты туристической отрасли побывали на производстве молочной продукции и хлебобулочных изделий. Гости Могилева посетили предприятия «Бабушкина Крынка» и «Домочай».

Туристический рекламный тур помогает обменяться опытом, а также развить связи между городами и народами. В планах у жителей Могилева организовать для представителей Балашихи туры по другим направлениям.

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