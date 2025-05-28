Балашиха подписала соглашение со вторым городом-побратимом из Китая

Балашиха и уезд Гуаньсянь китайского города Ляочэн провинции Шаньдун установили побратимские отношения. Соглашение об этом подписали глава подмосковного муниципалитета Сергей Юров и заместитель магистрата Народного правительства уезда Гуань Чжан Ци, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Уверен, что партнерство с уездом Гуаньсянь города Ляочэн принесет пользу жителям обеих территорий, укрепит дружественные связи между нашими странами и откроет новые горизонты для совместных проектов», — сказал Сергей Юров.

Подписание соглашения играет важную роль для развития международных связей Балашихи. Согласно документу, стороны будут обмениваться опытом, а также развивать партнерство в сферах промышленности, экономики, науки, образования, культуры. Таким образом, у подмосковного муниципалитета появились перспективы для сотрудничества с одним из активно развивающихся регионов Китая.

Отношения между Балашихой и Гуаньсянем зародились осенью 2024 года, когда председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов в Китае подписал меморандум о намерениях по установлению дружественных связей с уездом. Документ был согласован с правительством Подмосковья.

Тогда российская сторона посетила промышленные парки, экологически ориентированные производства, текстильные и сельскохозяйственные предприятия.

«Китайские партнеры продемонстрировали современные технологии в промышленности и сельском хозяйстве. Тот меморандум стал основой сегодняшнего соглашения», — рассказала замглавы городского округа Балашиха Ирина Шведова.

В рамках визита в Балашиху китайская делегация познакомилась с парком «Пехорка». Кроме того, партнеры из КНР побывали на ведущих балашихинских предприятиях. Они познакомились с производителем бытовой химии и средств гигиены «Коттон Клаб» и фармацевтической компанией «Ретиноиды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.