Балашиха отмечает 195-летие

Городской округ Балашиха празднует свой 195-летний юбилей, который проходит под лозунгом «Успех V единстве поколений». В честь этого события для жителей и гостей была подготовлена масштабная праздничная программа на нескольких площадках — в парках «Пехорка» и Пестовский, а также в Ольгинском и Вишняковском лесопарках, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Балашиха прошла большой путь от небольшого фабричного поселка до мегаполиса большого подмосковного города, крупнейшего муниципалитета Подмосковья. Сегодня у нас подготовлено огромное количество локаций для наших жителей. Мы постарались сделать так, чтобы в каждом парке, в каждом микрорайоне, в центре города были организованы различные активности» — отметил секретарь местного отделения партия «Единая Россия», глава города Сергей Юров.

Центральным событием стал научно-познавательный фестиваль и выставка предприятий на площади у Ледового дворца «Арена „Балашиха“». Мероприятие посетили секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров и руководитель фракции Геннадий Попов.

Педагоги и учащиеся представили горожанам научные проекты, провели зрелищные опыты и лабораторные эксперименты. Гости могли лично испытать технические разработки и принять участие в мастер-классах. Для юных посетителей организованы увлекательные физические и математические шоу. Параллельно работала масштабная выставка предприятий, где ведущие компании и учебные заведения округа представили свои достижения и современные технологии.

Особый интерес вызвала профессионально-ориентационная площадка от МУ МВД России «Балашихинское». Гости увидели показательные выступления учащихся колледжа «Энергия», кинологов и сотрудников полиции с приемами борьбы и самбо. Ярким завершением программы стало выступление и автограф- сессия профессионального боксера и кикбоксера Алексея Папина.

«Очень интересно представлены предприятия, которые находятся на территории нашего округа. Впечатлило выступление кинологов. Все так хорошо организовано. Нам очень понравилось», — поделилась жительница Балашихи Екатерина Гончарова.

В рамках празднования 195-летия Балашихи состоялись дни открытых дверей в трех образовательных учреждениях города. Для посещения были открыты обновленная гимназия № 1 имени А. В. Баландина, школа № 32 и новый корпус школы № 15. Эти школы были торжественно открыты 1 сентября после капитального ремонта и строительства в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия».

«Мы сегодня встречали наших родителей в нашей обновленной гимназии, которая открылась 1 сентября после капитального ремонта. Мы продемонстрировали успехи наших школьников и воспитанников дошкольных отделений. Также мы показали нашу реализацию федеральных и региональных программ. Это и беспилотные авиационные системы, и инженерные классы авиастроительного направления», — поделилась директор гимназии № 1 Анна Скоропупова.

День города традиционно не обходится без спортивных мероприятий. В Вишняковском лесопарке состоялся фестиваль «Единство поколений», где гости смогли принять участие в «богатырских играх», мастер-классах по народным промыслам и открытых тренировках по фитнесу.

«Здесь большой спортивный праздник в течение всего дня. И каждый желающий может найти для себя активность по душе. Приятно, что большое количество жителей нашего города вышли в наши парки, вышли на наши локации, принимают участие активно в наших праздничных мероприятиях» — поделился впечатлениями Сергей Юров.

Одновременно в Ольгинском лесопарке развернулись масштабные спортивные состязания: турниры по футболу, волейболу, фиджитал-баскетболу и экстремальным видам спорта.

Весь день праздничную атмосферу создавали выступления творческих коллективов, которые радовали жителей на различных площадках города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.