Балашиха и «Планета КВН» заключили соглашение о сотрудничестве

25 ноября глава Балашихи Сергей Юров и президент «Планеты КВН» Александр Масляков подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет новым этапом развития движения КВН в городском округе. Подписание прошло в знаковом месте — на сцене Театра Российской Армии, где традиционно проходят игры Высшей лиги КВН. Свидетелями события стали участники Балашихинской школьной лиги КВН, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для округа этот шаг имеет стратегическое значение. В Балашихе активно развивается школьный КВН — здесь формируются будущие лидеры, авторы, артисты и профессионалы креативных индустрий.

«Очень важно, что этот шаг мы сделали вместе с нашими школьниками. Для них это мощная мотивация и уверенность в том, что их талант видят и поддерживают», — отметил Сергей Юров.

Соглашение с «Планетой КВН» расширяет возможности для ребят: теперь они смогут получать методическую и организационную поддержку, участвовать в крупных проектах и фестивалях, взаимодействовать с профессиональным сообществом и постепенно переходить от школьной сцены к более крупным лигам.

«Это колоссальный импульс. Наши команды смогут не только выступать в родном городе, но и выходить на более широкую аудиторию, взаимодействовать с Высшей лигой, обмениваться опытом, посещать игры. Появятся новые мероприятия и новые эксперты в жюри. Все это даст ребятам огромный профессиональный рост», — сказала режиссер-организатор Балашихинской школьной лиги КВН Юлия Избасова.

Новый сезон БШЛ стартовал 23 октября 2025 года и включает в себя 13 направлений и 18 дисциплин. Балашиха стала пилотной площадкой проекта в 2023 году. Сегодня Единая школьная лига охватывает почти 50 округов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.