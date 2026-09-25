Балашиха и МГТУ имени Баумана 24 сентября договорились готовить инженеров

Балашиха и МГТУ имени Н. Э. Баумана 24 сентября подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инженерной подготовки и профориентации школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение предусматривает развитие дополнительного образования, профориентации и инженерной подготовки школьников Балашихи. Сотрудничество должно помочь учащимся пройти путь от первого интереса к технике до выбора инженерной профессии.

Школьники смогут познакомиться с современными направлениями инженерного образования и попробовать себя в технических проектах. Центр начальной инженерной подготовки при МГТУ имени Н. Э. Баумана станет опорной площадкой взаимодействия школ Балашихи с университетом и поможет развивать инженерные направления дополнительного образования.

Сотрудничество также позволит школьникам увидеть, как инженерные знания применяются на производствах, работающих в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.