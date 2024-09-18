Бакальчук покинул территорию офиса WB в сопровождении охраны и адвоката

Владислав Бакальчук покинул территорию столичного офиса Wildberries в сопровождении охраны и своего адвоката, сообщает Mash .

Супруг основательницы WB ушел из офиса, который расположен в бизнес-центре «Романов двор».

Отмечается, что в результате стрельбы в здании пострадали Абубакар Местоев, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ, и Умар Чичаев, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу.

Также во время инцидента один человек получил тяжелые ранения. Его госпитализировали, пострадавший находится в реанимации.

Несколько участников конфликта оказали сопротивление при задержании.

В среду у офиса Wildberries в Москве неизвестные открыли стрельбу. По предварительным данным, они пытались попасть в помещение, но их не пускали.

В пресс-службе компании заявили, что в офис попытался незаконно проникнуть Владислав Бакальчук со своей охраной. Сам супруг основательницы Wildberries заявил, что на него пытались совершить нападение.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы у офиса компании Wildberries в Москве пострадали четыре человека, в том числе полицейский. Во время попытки ворваться в офис было задержано восемь человек.