Четыре человека пострадали в результате стрельбы у офиса Wildberries

В результате стрельбы у офиса компании Wildberries в Москве пострадали четыре человека. В том числе ранение получил сотрудник полиции, сообщает SHOT .

Одному из пострадавших медики оказывают помощь на месте. По предварительной информации, это коллега предпринимателя Владислава Бакальчука, с которым тот приехал на переговоры в бизнес-центр «Романов двор».

Также в ходе конфликта у офиса ранение получил сотрудник полиции. В данный момент врачи оказывают ему помощь в автомобиле скорой.

Неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса Wildberries. Восемь человек задержали во время попытки ворваться в московский офис компании.

В компании Wildberries сообщили, что в офис пытался прорваться муж основательницы WB Татьяны Бакальчук Владислав с охраной. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что правоохранители предприняли все необходимые меры. Ситуация стабильная. Она находится под контролем.