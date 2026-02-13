Баян в отличном состоянии нашли на сортировочной линии КПО в Коломне

Баян в рабочем состоянии обнаружили сотрудники комплекса по переработке отходов в городском округе Коломна при сортировке твердых коммунальных отходов. Инструмент передадут в музей интересных находок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сотрудники комплекса по переработке отходов в Коломне нашли баян в родном футляре на сортировочной линии твердых коммунальных отходов. Инструмент оказался в отличном рабочем состоянии.

Баян займет место в музее интересных находок комплекса. В министерстве отметили, что футляр свидетельствует о бережном отношении к инструменту в прошлом, однако причины его появления среди мусора неизвестны.

В ведомстве подчеркнули, что подобные находки показывают: на контейнерные площадки часто попадают вещи, которые могли бы быть полезны другим. Музыкальные инструменты, книги, техника, одежда и посуда могут обрести новую жизнь.

Жителям рекомендуют отдавать ненужные вещи через сервисы обмена, городские чаты и доски объявлений, передавать их в благотворительные организации или сдавать на переработку, если предметы уже непригодны к использованию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.