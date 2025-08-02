Бахчевые развалы начнут работать в Москве с 3 августа

Свыше 220 бахчевых развалов откроются на территории столицы с 3 августа. Там будут продавать арбузы и дыни до 1 октября, сообщается на официальном сайте мэра города.

Около 130 развалов будут работать возле продуктовых магазинов. Больше всего таких торговых точек будет в Южном округе — 19. Кроме того, арбузы и дыни привезут в почти 85 павильонов, оформленных в едином стиле.

«Москвичи действительно ждут, когда на городских улицах появятся такие развалы. Покупать арбузы у фермеров стало частью традиции, которая поддерживает сельское хозяйство в стране», — отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Традиционно специалисты по хвостику определяют спелость арбуза, а по звуку — его сладость.

Бахчевые доставляют в Москву из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. На развалах в егаполисе можно найти дыни сортов «колхозница», «карамель», «торпеда», «мануэла». Популярные сорта арбузов — «каристан», «огонек», «кримсон свит» и «сахарный малыш».

Ранее РИАМО дало советы по выбору вкусных арбуза и дыни.