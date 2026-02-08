сегодня в 17:11

Бабушка спрятала от охотников огромного волка в Ленобласти

В Тихвинском районе Ленинградской области бабушка спрятала от охотников в сарае старого больного волка. Затем ему помогли сотрудники местного центра реабилитации диких животных, сообщает kp.ru .

За убийство волка объявили награду.

Жители Тихвина в конце января часто обращались в центр реабилитации диких животных и рассказывали о волке, которого замечали на окраинах города. Животное медленно ходило, казалось истощенным.

Волком заинтересовались местные охотники. За его убийство могли выплатить награду. Тогда бабушка из Тихвина спрятала животное в сарае.

Затем его привезли в центр. Выяснилось, что животное сильно истощено и практически полностью лысое.

Аппетит у волка хороший. Однако он весьма испуган. Волонтеры помогли животному.

