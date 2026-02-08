Бабушка спрятала от охотников огромного волка в Ленобласти
Фото - © сгенерировано ИИ
В Тихвинском районе Ленинградской области бабушка спрятала от охотников в сарае старого больного волка. Затем ему помогли сотрудники местного центра реабилитации диких животных, сообщает kp.ru.
За убийство волка объявили награду.
Жители Тихвина в конце января часто обращались в центр реабилитации диких животных и рассказывали о волке, которого замечали на окраинах города. Животное медленно ходило, казалось истощенным.
Волком заинтересовались местные охотники. За его убийство могли выплатить награду. Тогда бабушка из Тихвина спрятала животное в сарае.
Затем его привезли в центр. Выяснилось, что животное сильно истощено и практически полностью лысое.
Аппетит у волка хороший. Однако он весьма испуган. Волонтеры помогли животному.
