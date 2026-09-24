Бабочка из Красной книги может исчезнуть в Кузбассе

По данным министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, бабочка внесена в Красную книгу региона. Она обитает на степных склонах юга области и маскируется среди камней и сухой травы. У нее темные крылья с белыми полосами и пятнами, похожими на глаза.

Гусеницы бархатницы брисеиды питаются определенными злаками и зимуют в траве. Распашка и застройка степей сокращают среду обитания бабочки. Скот вытаптывает луга, а частые покосы губят гусениц.

В регионе действуют программы охраны степей, специалисты следят за редкими насекомыми, но улучшений пока нет. Бабочку рекомендуют не ловить.

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