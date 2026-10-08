Бабье лето 3.0: в Московском регионе сохранится не по сезону теплая погода

На большей территории европейской части РФ погоду в четверг будет определять обширный гребень антициклона с характерной преимущественно солнечной, сухой и довольно теплой погодой, ожидается «бабье лето 3.0», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице нашей Родины — классическая золотая осень! Вчера в условиях солнечной и сухой погоды на максимальном термометре в центре Москвы было плюс 15,6. Минувшей ясной ночью минимальный термометр на ВДНХ показал плюс 5,0, в Бутово — плюс 2,6», — сказал Тишковец в эфире Soloviev Live.

Он добавил, что в Московской области заморозки отмечались на метеостанциях Мелихово (минус 0,6 градуса), Серебряные Пруды и Черусти (минус 0,7 градуса).

По словам синоптика, утром в четверг в мегаполисе температура составляет плюс 5,1 градуса, небо ясное, видимость — 19 км, штиль. Влажность — 93%. Атмосферное давление поднялось до 751 мм рт. ст.

Как уточнил Тишковец, в Московском регионе днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Максимальная температура ожидается плюс 12 — плюс 15, что теплее нормы октября. Показания барометров немного упадут, вечером будет 749 мм рт. ст.

Большую часть пятницы регион будет находиться в теплом секторе атлантического циклона. Осадки маловероятны, а температура повысится. Вечером из-за приближения холодного атмосферного фронта начнется дождь. Днем воздух в Москве успеет прогреться до плюс 15 — плюс 18 градусов, в области — от плюс 14 на северо-западе до плюс 19 на юго-востоке, что на 6-9 градусов выше нормы по климату. Ветер южный, во второй половине дня он усилится порывами до 7-12 м/с. Атмосферное давление упадет до 738 мм рт. ст.

В ночь на субботу в регион придет холодный фронт. Он будет сопровождаться скоротечным ливнем с температурой плюс 6 — плюс 9 градусов, а днем распогодится, но станет ощутимо свежее — от плюс 10 до плюс 13.

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночью температура составит плюс 4 — плюс 7 градусов, днем — плюс 12 — плюс 15. В начале следующей недели в регионе сохранится не по сезону высокая температура.

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