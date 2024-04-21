Axios: США планируют санкции против израильского батальона «Нетцах Иегуда»

Батальон израильской армии, который был набран из ультраортодоксальных мужчин, может оказаться под американскими санкциями за насилие против мирных палестинцев, сообщает РБК .

Как отмечает Axios, Штаты впервые введут санкции в отношении подразделения ЦАХАЛ. О решении в ближайшее время объявит госсекретарь страны Энтони Блинкен.

Батальон «Нецах Иегуда» может попасть под санкции из-за инцидентов, случившихся до нападения палестинских боевиков на Израиль. Расследование по ним еще проводили в отношении ряда других подразделений армии и полиции, но в них проблема была исправлена.

Планируемые рестрикции не позволят батальону «Нецах Иегуда» и его бойцам получать военную помощь из США или обучаться у американских инструкторов.

Расследование по делу батальона начали 1,5 года назад. Именно тогда его бойцов обвинили в причастности к ряду случаев насилия в отношении мирных жителей Палестины. Например, расследовали смерть 78-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада зимой 2022 года.

Его задержал «Нецах Иегуда» на КПП в деревне. Мужчина отказался проходить проверку, на него надели наручники, заткнули рот кляпом и оставили на морозе. Через несколько часов пожилого жителя Палестины нашли мертвым.