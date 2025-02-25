Авторы Дзена смогут монетизировать свой контент в ОК

Авторы Дзен, у которых подключена монетизация, теперь будут получать доход за распространение своих текстовых материалов в социальной сети «Одноклассники». Размер вознаграждения будет определяться по такому же принципу, как и на Дзене, основываясь на времени, которое пользователи проводят за просмотром контента.

В 2024 году Дзен начал эксперимент по дистрибуции контента в ОК: статьи из каналов Дзен начали появляться в ленте новостей этой социальной сети. Благодаря такой интеграции авторы смогли значительно увеличить охват аудитории и расширить круг читателей своих публикаций. Пользователи имеют возможность перейти на страницу автора Дзена в ОК, кликнув на название канала, чтобы просмотреть все его материалы. В социальной сети публикации из Дзена отмечены логотипом платформы.

С 25 февраля авторы Дзен, благодаря этой интеграции, смогут монетизировать свой контент не только на платформе Дзен, но и в ОК. Расчет выплат будет производиться по уже знакомой схеме, используемой в Дзен — учитывается время вовлеченного просмотра: чем дольше пользователи изучают контент, тем выше будет доход автора.

Автоматически в дистрибуции участвуют авторы Дзен, у которых активирована монетизация и чей контент соответствует требованиям обеих платформ, независимо от даты публикации материалов. Распространение контента происходит в автоматическом режиме и учитывает предпочтения пользователей, основанные на их взаимодействии с похожими материалами.

Ранее платформа Дзен предоставила всем авторам возможность зарабатывать деньги на создании уникального контента. С появлением Дзен Премиум блогеры получили возможность создавать подписки различных уровней и устанавливать для каждого свою цену, начиная от 99 рублей и заканчивая 100 тысячами рублей.