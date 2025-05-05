Автора «Архитектурных излишеств» задержали по статье о неповиновении полиции

Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест известного историка и публициста Павла Гнилорыбова, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы дела.

Как следует из картотеки суда, основанием стало административное дело о неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП РФ).

Подробности инцидента пока не раскрываются. Известно, что Гнилорыбова арестовали на 15 суток.

Гнилорыбов — научный сотрудник Музея Москвы, экскурсовод и создатель популярного Telegram-канала «Архитектурные излишества», где он исследует историю городской застройки. Его материалы публиковались в изданиях РБК и «Коммерсантъ Weekend».