Автор бестселлеров «Смерш-2» и «Черный человек» скончался

сегодня в 22:43

На 78-м году жизни скончался выдающийся российский писатель-фантаст Василий Головачев, автор культовых романов «Смерш-2», «Перехватчик» и «Черный человек», сообщает RT .

О его уходе сообщил коллега Эдуард Геворкян в своем блоге. Причиной смерти стало продолжительное тяжелое заболевание — последние годы Головачев боролся с серьезными проблемами со здоровьем, включая поражение суставов и серию перенесенных инсультов.

Несмотря на недуги, он до последнего оставался одним из самых издаваемых отечественных фантастов — общий тираж его книг превысил 20 миллионов экземпляров.

Практически все произведения Головачева вошли в знаменитую серию «Шедевры отечественной фантастики» издательства «Эксмо», а его работы стали неотъемлемой частью золотого фонда русской фантастики.