Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе

Более 40 машин приняли участие в автопробеге в честь Дня России в Ленинском городском округе. Он стартовал 12 июня от стадиона «Металлург» в Видном. Десятки автомобилей, украшенных триколорами, проехали по городу под патриотические песни. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

«К автопробегу присоединились представители городских организаций и предприятий, волонтеры „Молодой гвардии Единой России“, спортсмены, общественники и просто неравнодушные жители. Такая патриотическая инициатива в честь нашего главного национального праздника объединила не только участников, но и всех жителей, которые приветствовали автомобили на улицах города», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что колонна проследовала до мемориала с танком в Расторгуевской части Видного и вернулась в исходную точку — к стадиону. Организаторами мероприятия выступили местное отделение партии «Единая Россия» совместно с управлением по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа. В нем также приняли участие представители депутатского корпуса: Станислав Радченко, Артур Григорян, Алена Кокоева, Мария Гаевская, Татьяна Вуевич, Татьяна Ершова, Никита Роговский, Гаджимурад Гаджимурадов, Олег Тихонов, Дмитрий Банченко, Хасан Шаваев, Олег Федоров, Василий Осокин, Марина Иноземцева, Евгений Усков и другие.

«Это наш всеобщий праздник, нашей родной страны, нашего единства, наших традиций. Хочется всем пожелать быть как никогда едиными в наших стремлениях, сделать нашу Родину, нашу родную землю Великой!», — сказал председатель совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.