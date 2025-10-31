Автопарки двух основных ресурсоснабжающих предприятий Истры пополнили 5 единиц спецтехники

сегодня в 20:06

МУП «Истринская теплосеть» и АО «Истринская теплосеть» получили новые машины при поддержке регионального Правительства в рамках программы масштабной трансформации аварийно-диспетчерских служб, проводимой по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В ходе рабочего выезда осмотрела новую технику, также проговорила с директорами предприятий готовность бригад к предстоящей зиме», — отметила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

В АО «Истринская теплосеть» по региональной программе поступил новый экскаватор, а автопарк МУП «Истринская теплосеть» пополнили сразу 2 илососа и 2 каналопромывочных автомобиля.

Данные машины предназначены для откачки колодцев, чистки КНС, очистных сооружений, пробивки канализационных коллекторов городской канализации, а также для ликвидации аварийных засоров. Оборудование обладает повышенной мощностью и надежностью: илосос способен поднимать ил с глубины до 15 метров, а шланг высокого давления промывает участок длиной до 100 метров.

В итоге, автопарк МУП Истринской теплосети теперь насчитывает 9 спецавтомобилей, что позволит предприятию оперативнее устранять аварийные ситуации и проводить профилактическое обслуживание сетей. Кроме этого, до конца текущего года в МУП «Истринская теплосеть» ожидается поступление еще 3-х машин.

На данный момент на обоих предприятиях проводится масштабная проверка всей ремонтно-восстановительной техники, которая задействуется в обслуживании сетей и ликвидации аварийных ситуаций. Формируются аварийно-восстановительные бригады с учетом потребностей зимнего периода.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.