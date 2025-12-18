сегодня в 19:00

Автопарк военного госпиталя в Сергиевом Посаде получил поддержку от ЗТЗ

Загорский трубный завод передал Сергиево-Посадскому Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского комплекты всесезонных шин для санитарного транспорта, включая машины скорой помощи и реанимационные автомобили, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это позволит обеспечить безопасную перевозку пациентов в любое время года.

Металлурги не впервые участвуют в благотворительных акциях и помогают медикам, ранее Загорский трубный завод передал в Сергиево-Посадскую больницу морозильную камеру для хранения плазмы.

«Огромное спасибо руководителю Загорского трубного завода и его замечательному коллективу за оказанную госпиталю помощь. Мы с уважаемым Виталием Алексеевичем общаемся, и любое обращение со своими проблемами и нуждами заканчивается исключительно положительно», — сообщил Александр Березин, полковник, начальник Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.