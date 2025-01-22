Автопарк «Россети Московский регион» пополнился 557 единицами новой спецтехники

Торжественная церемония прошла 22 января.

В распоряжение энергетиков поступили 272 новых бригадных автомобиля, предназначенных для транспортировки бригад и оборудования, а также 30 экскаваторов для погрузочно-разгрузочных работ и 11 самосвалов. Кроме того, областные филиалы компании получили 40 единиц резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), которые позволяют оперативно обеспечить потребителей электроэнергией во время ремонтных или восстановительных работ. Также в списке автогидроподъемники, краны-манипуляторы, седельные тягачи, погрузчики, мульчеры, легковые машины и измерительные электролаборатории, которые незаменимы в работе специалистов московских филиалов

«Это рекордное по объемам обновление спецтехники за последние несколько лет. Часть автомобилей уже работает „в полях“, помогая обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение наших потребителей. Особо хочу подчеркнуть, что почти вся приобретенная спецтехника российского производства, в частности, концернов КАМАЗ и ГАЗ. Новые машины сочетают в себе мощность, надежность, отличные ходовые качества, неприхотливость в эксплуатации, обладают хорошими техническими характеристиками», — поделился Пятигор.

Новые автомобили получили как московские, так и областные филиалы энергокомпании.