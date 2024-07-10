Автопарк лесопожарной техники Подмосковья пополнился новым трактором

В Подмосковье проведена плановая закупка для модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области учреждения. Автопарк лесопожарной техники пополнил колесный трактор «Беларус» с передним лесным толкателем и лесным плугом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Колесные тракторы, подобные закупленному «Беларус» МУЛ-1221, оснащены комбинированным двухотвальным лесным плугом и передним отвалом-толкателем, это позволяет проводить работы по локализации и ликвидации лесных пожаров, устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос и подготовке почвы под посадку сеянцев и саженцев», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще 14 единиц специализированной техники — пожарные автоцистерны, седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники и бульдозера.

Новый трактор оснащен техническим средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому можно узнать, где он находится. Кроме того, использование этой системы позволяет своевременно увидеть и направить «Беларус» к месту возгорания для оперативного создания минерализованных полос, отсекающих огонь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.