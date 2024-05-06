Автомойке в Наро-Фоминском округе объявлено предостережение за нарушение

Инспекторы Эконадзора Минэкологии Подмосковья посетили автомоечный комплекс, расположенный в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа. Ранее в министерство поступило обращение местных жителей, которые заподозрили, что комплекс построен незаконно, сбрасывает на рельеф неочищенные сточные воды, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе осмотра территории информация о незаконном сбросе не подтвердилась, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Однако установлено, что компания «Мегаполис», эксплуатирующая комплекс, не стоит на учете как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, в связи с чем, ей объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение объявлено по фактам многочисленных нарушений на подобном комплексе в городе Одинцово: помимо того, что объект не внесен в реестр, на его территории была выявлена незаконная свалка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.