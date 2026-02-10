Автомобильные масла получили цифровой паспорт качества «Честный знак»

«Газпромнефть — смазочные материалы» в числе первых производителей автомобильных масел в России внедрила цифровую маркировку «Честный знак». Теперь фасованные автомасла под собственными брендами компании получают уникальные идентификаторы национальной системы качества министерства промышленности и торговли РФ.

Данные о каждой канистре масла вносятся в единую базу и хранятся на протяжении всего жизненного цикла продукта. Благодаря системе цифровой маркировки покупатель может быстро проверить подлинность товара через мобильное приложение «Честный знак» или через портал «Госуслуги», отсканировав уникальный QR-код.

Сведения о промаркированных товарах хранятся на единой информационной платформе в виде защищенных неизменяемых реестров и доступны всем участникам торгового процесса — производителю, оптовым поставщикам, дистрибьюторам и розничным магазинам.

Одной из основных производственных площадок компании является Московский завод смазочных материалов во Фрязине. Его мощность составляет 135 тыс. тонн продукции в год по смешению и 138 тыс. тонн — по фасовке продукции. Завод специализируется на выпуске высокотехнологичных моторных, судовых, гидравлических, индустриальных и трансмиссионных масел, а также универсальных тракторных масел и отдельных продуктовых линеек для автопроизводителей. В продуктовый портфель входит свыше 300 наименований.

«Доверие потребителей — важнейший приоритет для „Газпромнефть-СМ“. Поэтому в интересах наших клиентов мы совершенствуем рецептуры масел и разрабатываем новые эффективные виды продукции, расширяем ассортимент и обеспечиваем бескомпромиссный и тщательный контроль качества. Наша компания в числе первых на российском рынке смазочных материалов присоединилась к системе „Честный знак“, а ранее приняла активное участие в разработке отраслевых стандартов и экспериментальной фазе внедрения системы маркировки», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он высказал уверенность, что новые решения позволят обеспечить высокую степень защиты продукции и сделать рынок еще более открытым.