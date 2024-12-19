Автомобилистам Наро-Фоминска рассказали, где законно срубить елку

Сотрудники Симбуховского участкового лесничества в рамках проведения мероприятия «Елочка» по охране хвойных молодняков совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на трассе А-108. С автомобилистами провели агитационную работу, выдали листовки о запрете самовольной рубки хвойных насаждений в преддверии Нового Года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Новогодние праздничные дни не за горами, давайте не будем омрачать их браконьерской рубкой. Дома можно установить искусственную ель, в магазинах их выбор огромен. Любители натуральной ели могут приобрести хвойную красавицу на законных основаниях в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском лесных питомниках ГАУ МО «Центрлесхоз» или на елочных базарах», — отметила помощник участкового лесничего Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Ольга Дюбкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.