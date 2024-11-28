Автомеханик из Щелкова выиграл квартиру в Москве за покупку смартфона

Автомеханик из Щелкова Антон Вовчинский поучаствовал в розыгрыше группы М.Видео-Эльдорадо и стал обладателем квартиры в Москве. Он стал уже пятым из 11 счастливчиков, выигравших жилье в столице, сообщили организаторы розыгрыша.

Антон уже 10 лет покупает технику в магазинах сети, а выигрышный смартфон купил для жены.

«Если честно, я до сих пор не верю, что выиграл. Меня переполняют восторг и радость. Я очень удивлен, что среди 2 млн уникальных номеров выиграл мой. Желаю остальным участникам такого же везения! Это моя первая победа в розыгрышах, мы ее обязательно отпразднуем всей семьей», — сказал Антон.

Ранее квартиры в Москве выиграли Игорь Филатов из Курска, пенсионерка из Люберец Ольга Бондарева, многодетный отец Владимир Кашин из Новосибирска и мать троих детей Тереза Кодзаева из Владикавказа.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно сделать покупку от 5 тысяч рублей в магазинах сети или онлайн.