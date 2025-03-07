Автоледи получили цветы от полицейских Ленинского округа

Сотрудники Госавтоинспекции в Ленинском округе провели традиционную акцию в преддверии международного женского дня. Автоинспекторы останавливали машины под управлением автоледи и вместо привычной проверки документов поздравляли девушек с праздником, дарили им букеты цветов и памятные сувениры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«Такую акцию в преддверии 8 марта мы проводим каждый год — поздравляем девушек, которые управляют транспортными средствами, чтобы подарить им внимание, хорошее настроение и дополнительно напомнить о мерах безопасности во время дорожного движения», — приводятся в сообщении слова начальника Госавтоинспекции по Ленинскому округу Анатолия Баландина.

Он отметил, что представительницы прекрасного пола реагируют на знак внимания положительно, искренне благодарят, некоторые даже не удивляются, так как акция в Ленинском округе проходит уже не первый год. «Всем женщинам за рулем в преддверии 8 марта желаю, в первую очередь, тепла и уюта в доме, быть окруженными вниманием каждый день, а не только по праздникам, а также быть внимательными на дорогах», — добавил Анатолий Баландин.

В пресс-службе уточнили, что кроме тюльпанов, девушкам за рулем вручили светоотражающие браслеты и мягкие игрушки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.