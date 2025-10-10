сегодня в 14:26

Автоинспекторы провели занятие по ПДД с воспитанниками спортсекции в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали футболистам спортивной школы «Орион» о правилах дорожного движения. Мероприятие прошло в Балашихе рамках социального раунда «Засветись», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Автоинспекторы напомнили участникам правила перехода проезжей части, поведения во внутридворовой территории и важности ношения световозвращающих элементов в темное время суток.

Представитель ДПС продемонстрировал ребятам патрульный автомобиль и показал в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт.

В конце мероприятия каждому участнику были вручены тематические памятки и световозвращающие элементы в виде браслетов и брелоков.

Социальный раунд «Засветись!» направлен на повышение безопасности пешеходов в темное время суток. Комплекс профилактических и просветительских мероприятий реализован Госавтоинспекцией Московской области при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерства образования, Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.