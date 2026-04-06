Автоинспекторы провели в Одинцовском округе акцию по ремням безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции 6 апреля встретились с коллективом автотранспортного предприятия в Одинцовском округе в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь». Полицейские напомнили о важности использования ремней безопасности и детских кресел, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла на базе местного автотранспортного предприятия. Автоинспекторы разъяснили цели и задачи социального раунда, направленного на популяризацию использования ремней безопасности среди водителей и пассажиров.

Особое внимание сотрудники полиции уделили правилам выбора детских удерживающих устройств. Они подчеркнули, что только правильно подобранное автокресло способно обеспечить надежную защиту ребенка в автомобиле. Пренебрежение пассивными средствами безопасности, по словам инспекторов, многократно увеличивает риск получения тяжелых и смертельных травм при столкновении.

В завершение мероприятия участникам вручили тематические листовки. Работники предприятия поддержали инициативу и отметили необходимость дальнейшей профилактической работы с участниками дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.