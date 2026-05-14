Автоинспекторы провели уроки безопасности детям в Одинцовском округе

Профилактические беседы с детьми на игровых площадках прошли 12 мая в Одинцовском округе в рамках социального раунда «Безопасная мобильность». Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам правила перехода дороги и поведения рядом с проезжей частью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы в доступной форме объяснили детям правила безопасного перехода проезжей части и поведения вблизи дорог. Вместе с сотрудниками полиции ребята разобрали типичные дорожные «ловушки», которые могут привести к травмам. Особое внимание уделили недопустимости игр в опасной близости от проезжей части.

Полицейские также обратились к юным велосипедистам и пользователям самокатов. Им напомнили о необходимости использовать средства индивидуальной защиты — велошлемы, налокотники и наколенники, а в темное время суток носить световозвращающие элементы.

В завершение встречи каждому ребенку вручили световозвращающий браслет и тематическую памятку по безопасности дорожного движения.

Социальный раунд «Безопасная мобильность» проходит с 11 по 31 мая. Проект направлен на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию безопасного использования современных средств передвижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.